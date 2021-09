Rapport: le Bayern Munich a décroché l’or avec le prodige croate Lovro Zvonarek

in

Le Bayern Munich était lié au prodige croate de 16 ans Lovro Zvonarek à la fin du mois dernier, et selon un nouveau rapport de Bild+, son engagement envers le Bayern est vraiment parfait.

Zvonarek joue actuellement pour la première équipe de Slaven Belupo dans la première ligue de football croate (Prva HNL), où il est le plus jeune buteur de la ligue, encore plus jeune que Luka Modric lorsqu’il a marqué pour la première fois dans la ligue. Le Bayern paie 1,8 million d’euros pour signer Zvonarek, mais ces frais pourraient potentiellement atteindre 4 à 5 millions d’euros. L’idée est qu’il continuera à se développer avec Belupo (en prêt) dans la Ligue croate avant de revenir dans les rangs du Bayern, vraisemblablement avec l’équipe réserve pour commencer, à l’image du chemin emprunté par Alphonso Davies après son transfert des Whitecaps de Vancouver.

Zvonarek a été découvert à l’origine par l’ancien entraîneur de Belupo, Tomislav Stipic, qui a également eu de brèves périodes de gestion en Bundesliga avec les équipes de jeunes d’Ingolstadt et de l’Eintracht Francfort. Avant le transfert de Zvonarek au Bayern, Stipic n’avait que des éloges pour le joueur de 16 ans et a déclaré qu’il croyait vraiment qu’il avait la capacité d’être le prochain Modric. « Il a la capacité de devenir le nouveau Luka Modric. Il est beaucoup plus avancé que quiconque à cet âge. L’ensemble est sensationnel. Lovro a une intelligence de jeu, une réflexion rapide, un duel, un tir de 30 mètres, il peut dribbler, il peut passer », a salué Stipic.

Zvonarek a déjà enregistré une poignée de séances d’entraînement à Sabener Strasse sur le campus du Bayern devant Martin Demichelis et Danny Schwarz, tous deux satisfaits de ce qu’ils ont vu après l’avoir mis à l’épreuve. Il est clair qu’il sera prêt pour la vie au Bayern après la fin de son prêt avec Belupo.

C’est Jochen Sauer, le directeur du campus du Bayern, qui avait initialement pris contact avec Stipic concernant Zvonarek peu de temps après que Stipic eut découvert le talent à Belupo alors qu’il n’avait que 15 ans et lui avait donné une chance avec la première équipe. C’est aussi Stipic qui a conduit Zvonarek sept heures à Munich pour la première fois afin qu’il puisse s’y entraîner et être surveillé par Demichelis, Schwarz et compagnie. Stipic est convaincu que le jeune peut emprunter un chemin semblable à celui de Jamal Musiala. «Pour moi, il appartient avec ses capacités dans la catégorie Musiala, il pourrait suivre un chemin similaire. Il a de bonnes chances de rejoindre l’équipe l’année prochaine pour rejoindre l’équipe première du FC Bayern », a-t-il affirmé avec audace.

Même si les frais de transfert au Bayern s’élèvent à 4 à 5 millions d’euros après le retour de Zvonarek à Belupo, Stipic croit fermement que ce sera de l’argent très bien dépensé par le Bayern. Il y a certainement toujours un élément de risque associé à ce genre de plan d’investissement sur un jeune talent, mais ce n’est pas souvent que les joueurs sont présentés comme le prochain Luka Modric. « Lovro reconnaît les espaces, il reconnaît la position de ses coéquipiers. Il traite simplement le jeu plus rapidement que les autres joueurs, il lit le jeu rapidement, il est incroyablement complet. Cela lui donne une longueur d’avance en termes de mouvement », a poursuivi Stipic dans son évaluation élogieuse du joueur de 16 ans.