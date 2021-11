Rapport: le Bayern Munich a déjà eu des entretiens avec le FC Barcelone sur Frenkie de Jong

Selon un rapport du club espagnol El Nacional, le Bayern Munich et le FC Barcelone devraient discuter d’un transfert du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong après une première rencontre :

Le Bayern Munich entend profiter de la crise économique que traverse le Barça. Et Julian Nagelsmann n’a pas du tout été ralenti, lorsqu’il s’agit d’exiger plusieurs cracks de l’équipe blaugrana. C’est un moment idéal pour tester la disponibilité de certaines de ses stars, profitant du désespoir qu’il y a de se procurer de l’argent d’urgence. Et le grand favori à quitter est Frenkie de Jong. D’abord parce qu’il a un grand nombre de clubs intéressés par son contrat, et qu’ils n’auraient pas à faire beaucoup d’efforts pour s’en sortir. Deuxièmement, parce que sa valeur marchande est très élevée et que sa vente laisserait beaucoup à considérer. Et, enfin, parce que sa performance n’a à aucun moment été à la hauteur des attentes.

Au Camp Nou, ils sont vraiment mécontents de l’international néerlandais, et il n’est pas à l’aise non plus. Il a rejeté les propositions supérieures du point de vue financier, pour pouvoir porter le blaugrana, et ils lui ont promis un projet très ambitieux.

El Nacional rapporte également que les clubs ont déjà eu des discussions initiales et se rencontreront à nouveau lorsque les équipes s’affronteront pour un match de Ligue des champions à Munich le 8 décembre :

Les premiers pourparlers entre de Jong et les champions actuels de Bundesliga ont déjà eu lieu. Mais ils s’attendent à tout quitter très avancé durant le mois de décembre, concrètement, à partir du huitième jour. C’est la date à laquelle le Barça se rendra à l’Allianz Arena, correspondant à la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

De plus, El Nacional indique que le plus grand soutien de De Jong était Ronald Koeman, qui a récemment été licencié. Avec quelques options jeunes et bon marché potentiellement prêtes à prendre le relais au milieu de terrain, il cherche à décharger le salaire de De Jong.

La dernière pépite – et celle qui rend cette rumeur improbable du point de vue du Bayern Munich – si ce FC Barcelone veut récupérer les 86 millions d’euros qu’il a dépensés pour acheter De Jong à l’Ajax en 2019. À ce stade, il semble difficile de Je pense que le Bayern Munich dépenserait autant pour un autre milieu de terrain.