Rapport: le Bayern Munich a pris contact avec les représentants de Georginio Wijnaldum

Dans la dernière édition du podcast «Meine Bayern Woche», Florian Plettenberg de Sport1 a rapporté que le Bayern Munich avait pris contact avec Georginio Wijnalbum de Liverpool. Plus précisément, il y a eu des contacts avec ses représentants concernant un transfert potentiel au Bayern cet été. Il a même été signalé que les pourparlers entre les deux parties se déroulaient «bien» à partir de ce point.

Le contrat de Wijnaldum à Liverpool expirera cet été et l’international néerlandais n’a pas accepté de prolongation de contrat avec l’équipe de Jurgen Klopp. Il est clair qu’il veut s’éloigner d’Anfield cet été. Pendant longtemps, il était lié à un déménagement à Barcelone car Ronald Koeman tenait à amener son compatriote néerlandais aux Catalans, mais les problèmes financiers de Barcelone ont gravement compliqué leurs plans de transfert pour la fenêtre à venir. Wijnaldum serait disponible sur un transfert gratuit, mais son salaire pourrait devenir trop un problème à Barcelone, donc c’est plus ou moins hors de question pour le moment.

Au Bayern, Wijnaldum pourrait s’avérer être un transfert très productif s’il finissait par se matérialiser. Javi Martinez quitte à 100% le club, et l’avenir de Corentin Tolisso au club est également en question, donc ajouter de la qualité à la profondeur au centre du milieu de terrain pourrait être absolument primordial pour le Bayern. Klopp a le plus souvent suppléé Wijnaldum dans un milieu de terrain central dans une formation 4-3-3 préférée, jouant le plus souvent aux côtés du capitaine Jordan Henderson, Fabinho et / ou Naby Keita, James Milner, Curtis Jones et Thiago Alcantara.

Photo de Naomi Baker / .

Avec Julian Nagelsmann prenant le relais, Wijnaldum pourrait être le complément parfait à la liste, d’autant plus qu’il aime peaufiner ses formations au milieu de terrain. Joshua Kimmich et Leon Goretzka devraient toujours être le double pivot préféré au centre du terrain, mais avoir Wijnaldum jouer en tant que milieu de terrain central dans ce rôle pourrait lui donner plus de liberté d’attaque, comme il l’a fait à Liverpool et comme il avait joué en tant qu’attaquant. milieu de terrain à Newcastle United.

