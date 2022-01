Rapport: le Bayern Munich a pris contact avec Mino Raiola pour Erling Haaland

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich a pris contact avec le super-agent Mino Raiola au sujet d’un transfert potentiel pour la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Alors que le Bayern Munich souhaite probablement prolonger le contrat de Robert Lewandowski, le club n’est pas encore prêt à fermer des portes avec Haaland. Selon le rapport, le Bayern Munich comprend que l’extension de Lewandowski serait effectivement toute chance que le club aurait de signer Haaland. Pour cette raison, les Bavarois n’ont pas entamé de discussions avec l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi.

L’idée que le Bayern Munich soit au lit avec Raiola et Zahavi en même temps semble… dégueulasse.

Quoi qu’il en soit, tout est considéré comme ouvert à ce stade et le club pourrait aller dans les deux sens – si vous en croyez les détails de Sport Bild.

S’il est concevable que le Bayern Munich et Erling Haaland aient un intérêt mutuel, cela pourrait également être un stratagème de négociation pour voir s’il peut y avoir un accord moins cher et à plus court terme sur la table pour Lewandowski, qui, selon les rumeurs, voudrait un contrat pluriannuel. contrat avec augmentation de salaire.

Le Bayern Munich n’est cependant pas le seul à s’intéresser à Haaland. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Chelsea FC, Manchester City, Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain font partie des clubs qui seraient intéressés par la star norvégienne.