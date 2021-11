Rapport: le Bayern Munich affronte Tottenham Hotspur et Arsenal pour l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski

Selon un rapport de Calciomercato, le Bayern Munich fait partie des trois clubs intéressés par l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski, 21 ans.

Kulusevski, qui joue principalement à droite, a un contrat expirant en 2025, ce serait donc une acquisition pour tout acheteur potentiel, plutôt qu’un transfert gratuit.

Arsenal et Tottenham Hotspur seraient également prêts à enchérir sur l’international suédois :

Dejan Kulusevski, joueur extérieur de la Juventus, peut quitter les Bianconeri en janvier. Trois sont les clubs intéressés par l’ex-joueur suédois de l’Atalanta et de Parme : Tottenham, Arsenal et le Bayern Munich.

Alors que le Bayern Munich a actuellement Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman comme principales options d’aile, Gnabry et Coman sont tous deux impliqués dans des négociations de contrat avec le club. Le statut de Gnabry est passé de « presque terminé » à « bien tenir son partenaire, reparlons de ce salaire ». Coman, quant à lui, aurait pu se situer hors de la fourchette de ce que les Bavarois sont prêts à dépenser.

Jamal Musiala est également une option d’aile très compétente, mais le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a récemment indiqué qu’il ne considérait pas Musiala comme un candidat à long terme pour le poste (du moins pour le moment).

Kulusevski, quant à lui, a inscrit un but et une passe décisive en 422 minutes (plus de 15 apparitions) cette saison pour la Juventus. Actuellement, Kulusevski est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt.