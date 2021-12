Rapport: le Bayern Munich aura une compétition pour la star du FC Dallas Justin Che

Compte tenu de son expérience antérieure à l’entraînement au Bayern Munich, il a été largement supposé que le défenseur du FC Dallas Justin Che serait finalement transféré au Rekordmeister.

Il s’avère que ce n’est peut-être pas une chose si sûre.

Selon l’écrivain de la MLS Tom Bogert (qui est extrêmement lié aux allées et venues de la ligue), le Che pourrait également susciter l’intérêt d’autres clubs de Bundesliga et d’équipes de Premier League :

Justin Che a impressionné le Bayern Munich lors d’un entraînement qui lui a valu un prêt en 2021, apparemment pour faire partie de leur configuration U19 avant d’être rapidement transféré dans la deuxième équipe du Bayern. Lorsque son prêt a expiré cet été, les géants de la Bundesliga espéraient conclure immédiatement un accord permanent.

Avec des blessures et une mauvaise forme qui ont réduit les options défensives l’année dernière, le FC Dallas avait l’intention de le garder cet été lorsque le Bayern (et d’autres) a ouvert des pourparlers pour essayer de le signer. On s’attend à ce que si la bonne offre arrive cet hiver, Dallas ne fera pas obstacle au Che. Le Bayern fait partie des quelques clubs impliqués pour le Che, y compris d’autres équipes de Bundesliga et des intérêts de la Premier League.