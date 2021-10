Selon un rapport de Toni Juanmarti de Diario Sport, le Bayern Munich considère la faiblesse financière du FC Barcelone comme une opportunité de recruter plusieurs de ses joueurs. Après avoir complètement dévasté les Catalans sur le terrain, il semble que le Bayern s’efforce de mettre le dernier clou dans le cercueil.

Selon le rapport, les Bavarois prennent contact avec plusieurs membres clés de l’équipe de Barcelone, cherchant à les tenter avec la promesse d’un projet stable. Le message envoyé est : « Si vous êtes ouvert à un nouveau défi, nous sommes là. Compte tenu des récents résultats en Europe, ce « nouveau défi » est évidemment la Ligue des champions. Le Bayern Munich ressemble à un concurrent, tandis que Barcelone est loin du rythme.

Avec Julian Nagelsmann à la barre, le Bayern estime qu’il est une destination attrayante pour plusieurs joueurs clés de Barcelone, étant financièrement sûr et compétitif en Europe. De plus, le sentiment est que les géants espagnols pourraient être persuadés de vendre en raison de leurs problèmes financiers actuels.

Alors, à qui le Bayern s’intéresserait-il ? Cela vaut probablement un autre article à lui seul. Bien que les Catalans n’aient plus Leo Messi, ils ont encore beaucoup de talents passionnants dans leur liste – des joueurs que les Bavarois ont poursuivis dans le passé. Des gens comme Frenkie de Jong, Pedri, Sergino Dest et Riqui Puig ont tous été liés au Bayern à un moment donné dans un passé récent, tandis que d’autres comme Ansu Fati et Ousmane Dembele seraient également les bienvenus dans la capitale bavaroise.

Honnêtement, du point de vue du front office, il serait idiot de ne pas au moins essayer de signer quelqu’un d’un navire manifestement en train de couler. Brazzo et Kahn n’auraient pas beaucoup à réfléchir pour savoir où se situent ces joueurs – il serait facile de convertir quelqu’un du style de jeu du Barça en un style de jeu du Bayern, en particulier avec Nagelsmann pour faciliter la transition.

À Barcelone, ils seraient conscients que plusieurs autres grands clubs cherchent à profiter de leur situation actuelle, mais le Bayern est considéré comme la « menace majeure ». Cette menace se matérialisera-t-elle en quelque chose de concret ? Nous devrons juste attendre et voir.