Rapport: le Bayern Munich cherche à prêter un arrière droit de Barcelone

Selon un reportage du journaliste de RAC1 Gerard Romero (considéré comme assez fiable), le Bayern Munich a appelé le FC Barcelone pour se renseigner sur un accord de prêt pour l’un de ses arrières droits. Il n’y a aucune information sur quel joueur cela pourrait être, donc n’importe lequel de Sergi Roberto, Sergino Dest ou Emerson pourrait être sur la table.

C’est toute l’étendue du “rapport”, tel qu’il est, et confirmer son existence a été un cauchemar et demi. Donc, avant d’entrer dans la question de la plausibilité, permettez-moi de vous emmener dans le terrier du lapin que nous traversons pour essayer de m’assurer que nos informations proviennent de la bonne source. Dans une mer de fausses nouvelles, ce travail peut devenir très difficile.

Cela commence par un tweet de @iMiaSanMia, que tous les fans du Bayern suivent. En fait, ils font un assez bon travail pour s’assurer que leurs nouvelles sont réelles, c’est donc un bon signe. Cependant, lorsqu’il s’agit de sources non allemandes, il est préférable de trouver un débouché qui corrobore le rapport.

Le Bayern a appelé Barcelone pour demander un prêt pour l’un de ses arrières droits (Sergiño Dest, Emerson ou Sergi Roberto). Pas plus d’informations sur l’identité du joueur pour le moment [@gerardromero] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 17 juillet 2021

La première étape par laquelle je passe habituellement est de parcourir les réponses et de citer les tweets pour voir si quelqu’un a qualifié le rapport de faux. Il n’y avait rien de tel ici, alors je suis plutôt allé sur le twitter de Gerard Romero pour voir s’il avait tweeté à propos de la nouvelle. Cela m’a conduit à son flux Twitch, qui dure presque DEUX HEURES.

Euh ! Gracias a todos por el directo! Bendita LOCURA !! Plus de 10K en visualisations en 2h GRACIAS Jijantes! ☎️ JIJANTESFC | NOUVELLES DE MERCATO BARÇA.

SAÚL, LENGLET, PJANIC…. https://t.co/nkZ7dB3XBy – Gérard Romero (@gerardromero) 17 juillet 2021

J’ai essayé de le regarder, mais le gars m’a donné mal à la tête. Par conséquent, j’ai essayé d’aller à la source – le site Web actuel de RAC1. Mais leur section sport n’avait rien sur cette nouvelle, et pourquoi le ferait-elle ? Il y a à peine assez d’informations pour remplir un tweet, je ne fais que radoter sur les sources pour remplir l’espace.

Quoi qu’il en soit, avec cette avenue fermée pour moi, je suis passé à d’autres agrégateurs qui publient généralement des informations fiables. D’autres comptes Barca semblent publier l’histoire sans problème, comme Barca Universal :

Vous parcourez leurs réponses et citez des tweets et personne n’appelle vraiment les nouvelles comme fausses. Les fans de football sont connus pour au moins essayer de flairer des conneries, des bêtises, c’est donc un bon signe. Vous ne pouvez pas simplement attribuer une vieille folie à un journaliste et vous en tirer comme ça. De plus, même les comptes non anglophones tweetent à ce sujet :

Le Bayern appelé le #Barca pour un latéral droit. Pas d’infos supplémentaires pour le moment.

(Roméro) — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) 17 juillet 2021

Alors c’est ça. Si vous connaissez l’espagnol / le catalan et que vous pouvez vous asseoir sur le flux Twitch de Romero, soyez mon invité. Commentez si le rapport n’existe pas. Évaluons maintenant la plausibilité de la rumeur.

Le Bayern a-t-il besoin d’un arrière droit ? OUI. Barcelone a-t-elle besoin d’argent ? Oui aussi. Ces deux clubs ont-ils fait des affaires similaires dans le passé ? Absolument. Il suffit de regarder le transfert de Coutinho. Il s’agissait d’un cas classique où les deux FCB résolvaient leurs problèmes mutuels par le biais d’un accord de prêt.

Maintenant, l’idée que le Bayern se renseignerait sur un prêt pour l’un des joueurs du Barça n’est pas très farfelue. En ce sens, ce rapport est probablement exact. Cela rapportera-t-il quelque chose ? Probablement pas. Même si nous obtenons un prêt, les Catalans ne lâcheront pas Sergino Dest, qui était la cible du Bayern en 2020. Ils essaieront probablement de nous décharger de Sergi Roberto, qui gagnerait un salaire énorme et on lui demande de prendre une baisse de salaire.

Serait-ce une bonne affaire ? Presque certainement pas. Roberto est un milieu de terrain médiocre et un arrière droit médiocre. Pensez à Joshua Kimmich, mais nettement pire à tous points de vue. Au Bayern, il resterait assis sur le banc juste à côté de Sarr pendant toute la saison.

Alors pourquoi essayons-nous de l’avoir ? Eh bien, je blâme flipish:

Je vous avais prévenu, flipish ! Je vous avais prévenu que cela arriverait. Pourquoi devez-vous tenter les dieux du football de cette manière ?