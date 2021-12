Rapport: le Bayern Munich déterminé à garder Kingsley Coman, reprend les pourparlers de prolongation

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich est tellement impressionné par la performance de Kingsley Coman à Hinrunde que le club sort de l’impasse précédente entre les deux parties aux négociations et est déterminé à garder le Français en Bavière.

Selon l’histoire, Hasan Salihamidzic et Marco Neppe négocient maintenant directement avec le père de Coman, Christian. La plus grande nouvelle, cependant, est que le Bayern Munich – prétendument – ​​est prêt à répondre aux demandes de salaire de Coman, qui, selon les rumeurs, se situeraient dans la stratosphère du salaire annuel de plus de 20 millions d’euros de Robert Lewandowski.

Si cela est vrai, cela représenterait un grand changement de philosophie pour le Bayern Munich en ce qui concerne la structure salariale du club. Si – et c’est un grand si – le Bayern Munich fait le grand saut sur Coman, on peut supposer qu’il pourrait y avoir un effet d’entraînement sur les autres négociations en cours du club ainsi que sur les futures négociations avec d’autres joueurs de la liste.

Si les choses ne s’arrangent pas entre le Bayern Munich et Coman, cependant, les Bavarois sont bien placés pour couvrir la défaite avec Leroy Sane, Serge Gnabry et Jamal Musiala déjà dans l’équipe.

Coman a eu le Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, et Manchester City tous s’intéressaient à lui à un moment ou à un autre ces derniers temps.