Rapport: le Bayern Munich donnera la priorité à la signature d’Ousmane Dembele si Kingsley Coman part

Il y a eu des rapports liant le Bayern Munich à la star du FC Barcelone Ousmane Dembele depuis plus d’un mois, mais L’Equipe pense avoir la raison pour laquelle les Bavarois feraient une telle démarche.

Bien que le talent de Dembele n’ait jamais été remis en question, son historique de blessures et ses exigences salariales pourraient donner à de nombreux clubs une raison de rechigner, y compris le Bayern Munich.

Selon le rapport de L’Equipe (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich ferait de Dembele une priorité si Coman quitte le club cet été, car les Bavarois veulent éviter une « situation David Alaba ». Voici les détails:

Le Bayern Munich pourrait potentiellement vendre Coman cet été s’il ne parvient pas à conclure un accord pour une prolongation de contrat. Cette vente déclencherait une poursuite de Dembele. Les recruteurs clés du Bayern Munich Marco Neppe et Laurent Busser restent concentrés sur les joueurs français, dont Dembele. Hasan « Brazzo » Salihamidzic et Oliver Kahn ont Dembele, Raphinha (Leeds United) et Callum Hudson-Odoi (Chelsea FC) comme candidats potentiels pour remplacer Coman. Le club aimerait voir un contrat de trois à quatre ans avec celui qui est signé. Julian Nagelsmann est également fan de Dembele. Les patrons du Bayern Munich pensent qu’entourer Dembele avec autant de joueurs français contribuera à améliorer sa discipline/attitude. Le club pense également que son personnel médical peut aider à garder Dembele en meilleure santé et disponible. Lucas Hernandez et Kingsley Coman ont été considérés comme des réussites de « blessure », mais cela semblerait discutable. L’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge soutiendrait également une décision pour Dembele.

Est-ce vrai ou juste un fantasme ?

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich semble faire tout son possible pour parvenir à un accord avec Coman. En cas d’échec, il est probable que le club veuille vendre le Français dans l’espoir d’obtenir un retour sur investissement. Reste à savoir si le Bayern Munich poursuivrait réellement Dembele sur une base sérieuse.