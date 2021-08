Rapport: le Bayern Munich entre dans la phase finale d’un accord de 13 à 14 millions d’euros avec le RB Leipzig pour Marcel Sabitzer

Selon un rapport de Guido Schäfer de Leipziger Volkszeitung, le Bayern Munich est entré dans les dernières étapes des discussions sur un accord pour le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabiter.

Dans le reportage publié sur Sportbuzzer de Leipziger Volkszeitung, les Bavarois tentent de réduire le transfert à… 13-14 millions d’euros – un chiffre qui semble tout aussi avantageux pour le Bayern Munich que désastreux pour Die Roten Bullen :

Sabitzer, 27 ans, veut changer (et s’améliorer) après six ans. L’effectif de l’équipe du Bayern peut être élargi, la demande de Nagelsmann a été approuvée par les patrons du Bayern. Le besoin d’action est là, Sabitzer est considéré comme approprié.

Les patrons du RB ne veulent pas abandonner Sabitzer sur un transfert gratuit (ce serait le cas en 2022) — et notamment à cause du lancement de fusée par Dominik Szoboszlai, 20 ans, et de l’hypothèse que leur équipe fonctionnera sans l’Autrichien.

Les frais de transfert sont actuellement négociés. Le Bayern aimerait économiser l’un ou l’autre million, après avoir dépensé Dayot Upamecano (40 millions d’euros) et Julian Nagelsmann (25 millions). RB dira probablement oui même à 13, 14 millions d’euros, (comme le Bayern Munich devrait le faire) ajouter le salaire (plus de six millions d’euros).