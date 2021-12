Rapport: le Bayern Munich envisage Dani Carvajal du Real Madrid comme solution pour l’arrière droit

Selon El Nacional, le Bayern Munich s’intéresse à l’arrière droit du Real Madrid Dani Carvajal.

Dans un article détaillé qui détaille l’histoire de Carvjal avec le Real Madrid et ses bonnes relations avec le manager Carlo Ancelotti, El Nacional a révélé que les problèmes de blessures de Carvajal pourraient amener Los Blancos à chercher à remplacer le joueur de 29 ans :

Il y a plusieurs équipes qui seraient ravies d’avoir Carvajal, mais celle qui a montré le plus d’intérêt est le Bayern Munich. Julian Nagelsmann veut amener quelqu’un pour occuper le côté droit, car il ne fait confiance ni à Benjamin Pavard ni à Bouna Sarr. Et ils ont pensé à Dani, qui connaît déjà la Bundesliga, et serait un grand renfort.