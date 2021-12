Rapport: le Bayern Munich est prêt à offrir à Niklas Süle 10 millions d’euros par saison

Selon Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich a informé l’agent du défenseur Niklas Süle que le club était prêt à payer 10 millions d’euros par saison à l’international allemand s’il optait pour une prolongation de contrat avec le club. .

Des rumeurs circulent autour de Süle depuis des mois. Le grand défenseur est au milieu d’une saison fantastique et on peut supposer que Süle sera une figure populaire sur le marché des transferts dans quelques semaines. Le Chelsea FC fait partie des clubs liés à Süle.

La grosse signature du Bayern Munich de Dayot Upamecano et la présence de Lucas Hernandez offrent au manager Julian Nagelsmann trois bonnes options dans la défense centrale. Avec Benjamin Pavard poussant à passer à l’arrière central et des jeunes comme Tanguy Nianzou, Chris Richards et Lars Lukas Mai tous font toujours partie du club à certains égards, le Bayern Munich est à un moment clé pour prendre une décision sur ce que l’avenir de ressemblera à la position de défenseur central.

Les critiques semblent être partagées sur le défenseur central parmi Süle, Hernandez et Upamecano qui a le mieux performé pour le club cette saison, ce qui pourrait être considéré comme positif pour le club, mais au détriment de Süle, qui pourrait chercher à s’établir. lui-même comme le meilleur défenseur central d’un club et pas seulement comme une partie d’un monstre à trois têtes à ce poste.

Quoi qu’il en soit, lorsque le 1er janvier arrivera, le recrutement ouvert de Süle commencera et les Bavarois devraient avoir une idée de leur offre assez bonne.