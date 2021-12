Rapport: le Bayern Munich et Kingsley Coman progressent

À une époque où règnent tant d’incertitudes contractuelles, il semble que le Bayern Munich ait au moins une situation positive… et cela vient d’une source improbable : Kingsley Coman.

Selon le tandem de reportage de Tz composé de Philipp Kessler et Mano Bonke (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich et le camp de Coman pourraient être sur le point de conclure un accord sur une prolongation de contrat pour le deuxième Kingsley le plus rapide de Bundesliga.

Pour l’instant, tout est positif et les deux parties « font de grands pas l’une vers l’autre dans les pourparlers contractuels ». Une prolongation pourrait être « finalisée dans les premiers mois de la nouvelle année ».

Cette dernière déclaration semble un peu optimiste compte tenu de l’histoire récente entre les deux parties, mais Coman semble extrêmement à l’aise en Bavière et a toujours parlé avec tendresse du Bayern Munich. Bien qu’il puisse souhaiter une augmentation de salaire massive, Coman pourrait être au stade de ce processus où il dit à son camp ce qu’il veut, au lieu de faire des demandes au club en son nom.