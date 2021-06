Rapport: le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort lorgnent sur Milot Rashica du Werder Brême

Avec le Werder Brême dirigé vers la 2. Bundesliga, Milot Rashica pourrait être à la recherche d’un nouveau domicile – et le Bayern Munich pourrait être l’un des clubs qui cherchent à obliger le joueur de 24 ans.

Selon un rapport de la chaîne de télévision kosovare “RTK” (tel que capturé par Bild), Rashica a une clause libératoire de 15 millions d’euros, qui pourrait être négociée à la baisse et le Bayern Munich et l’Eintracht Frankfurt sont intéressés :

Une rumeur un peu folle. Car Rashica a vécu (encore une fois) une saison à oublier, reléguée en deuxième division avec le Werder. Des blessures répétées l’ont ralenti. L’ailier a rarement réussi à convaincre, n’inscrivant que trois maigres buts cette saison. Mais une chose est claire : après le départ de Douglas Costa (30 ans) pour le Brésil, le Bayern cherche toujours un remplaçant pour les ailiers stars Kingsley Coman (24 ans), Leroy Sané (25 ans) et Serge Gnabry (25 ans). Cependant, la position n’est pas la priorité absolue – et la Bavière ne veut pas y dépenser un million à deux chiffres.

Fait intéressant, Bild a noté que Julian Nagelsmann voulait autrefois amener Rashica au RB Leipzig. De plus, la capacité de Nagelsmann à faire ressortir le meilleur de ses joueurs pourrait aider Rashica à retrouver la forme qui a fait de lui l’un des meilleurs jeunes joueurs de la Bundesliga.

Pourtant, Bild a déclaré que tout déménagement potentiel au Bayern Munich serait classé comme une “surprise” à ce stade.

L’atout pour les Bavarois, cependant, pourrait être les négociations de contrat au point mort entre le club et Coman. Si le Bayern Munich décide qu’un accord ne peut être conclu et que cet été est le moment de vendre Coman, un accord pour le Rashica rapide et créatif – à un taux réduit – pourrait potentiellement être intéressant.

Seriez-vous intéressé par le déménagement de Rashica en Bavière pour 10 millions d’euros ou moins si le Bayern Munich pouvait négocier un accord ?

