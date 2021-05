Rapport: le Bayern Munich établit le calendrier des négociations contractuelles avec Thomas Müller et Manuel Neuer

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich a établi un calendrier pour la tenue de négociations contractuelles avec Thomas Müller et Manuel Neuer.

Les contrats pour chaque joueur expirent en 2023, de sorte que les Bavarois ont ciblé le printemps 2022 comme la période où le club rencontrera chaque joueur et planifiera un avenir. Par botteur, le Bayern Munich est pleinement conscient de la valeur que Müller et Neuer apportent à la fois sur et en dehors du terrain:

Au printemps 2022, le Bayern entamera des discussions concrètes avec Manuel Neuer et Thomas Müller sur leur avenir. Malgré leur âge (respectivement 37 et 34 ans à la fin de leurs contrats en 2023), le club sait que le duo est très important sur et en dehors du terrain comme figures d'identification.

Alors que Müller a flirté avec l’idée de jouer à l’étranger à des moments différents, Neuer a gardé un profil bas sur ce qu’il attend pour l’avenir. Les deux joueurs jouent toujours à un niveau élevé et sont en pleine forme physique.

Le facteur le plus important pour les deux est la facilité avec laquelle ils veulent se rendre au coucher du soleil. A un moment donné, le club devra oindre de nouveaux partants dans les rôles actuellement occupés par le duo … mais quand?

À l’heure actuelle, les deux terminent d’excellentes campagnes 2020/2021 et semblent prêts à connaître un succès continu la saison prochaine.