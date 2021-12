Rapport: le Bayern Munich évalue Aleksandar Mitrovic de Fulham

Selon un rapport de teamTALK, le Bayern Munich fait partie des équipes qui ont demandé à Fulham l’attaquant Aleksandar Mitrovic :

TEAMtalk comprend que Fulham a déclaré à une multitude de clubs européens qu’ils n’accepteraient aucune offre pour le leader talismanique Aleksandar Mitrovic.

Selon Fichajes, Mitrovic attire l’attention de l’équipe de LaLiga Villarreal. Et il a été question d’une offre de 16 millions d’euros pour tenter Fulham de se séparer de son talisman dans la fenêtre d’hiver.

TEAMtalk comprend que certains des plus grands clubs européens se sont renseignés sur la disponibilité de Mitrovic, à la fois pour janvier et en été. La Juventus, la Fiorentina, le Bayern Munich, l’Atletico Madrid, Nice et Lille font partie des clubs qui se renseignent. Mais la réponse de Fulham a été simple. On leur a dit qu’il n’y avait pas de prix sur Mitrovic.

Fulham a l’intention de garder son homme vedette dans l’espoir qu’il puisse le ramener en Premier League. Nous comprenons également que les représentants de Mitrovic ont refusé les approches des intermédiaires, soulignant à quel point l’ancien homme de Newcastle United est heureux à Londres.