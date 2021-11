Rapport: le Bayern Munich fait une première offre à Niklas Süle

Selon un rapport du journaliste de Bild Tobi Altschäffl, le Bayern Munich a prolongé sa première offre de contrat au défenseur Niklas Süle.

Les Bavarois auraient offert à Süle « plus de 10 millions d’euros » par saison comme salaire, ce qui représente une augmentation par rapport à son salaire actuel de 8 millions d’euros par an (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Le Bayern Munich fait le pari que les clubs anglais intéressés par Süle n’offriront pas plus que ce qu’elle obtiendrait en Allemagne. Chelsea FC et Newcastle United sont les deux clubs les plus en vue qui ont été liés à Süle jusqu’à présent.

L’envie de faire revenir Süle et l’augmentation de salaire sont le produit de plusieurs choses :

Les excellentes performances de Süle. Soutien du manager Julian Nagelsmann et de l’entraîneur adjoint Xaver Zembrod Un changement dans le style de vie de Süle et dans son approche de sa profession.

Dans le rapport, Bild a noté qu’il y avait des « critiques » au Bayern Munich du professionnalisme et du style de vie de Süle. Avec son état physique amélioré et son jeu stellaire, le club veut récompenser l’international allemand pour son travail acharné.

De plus, une prolongation de contrat pour Süle pourrait éventuellement ouvrir la voie à Nagelsmann pour passer à une formation formelle basée sur les trois derniers.