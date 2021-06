Rapport: le Bayern Munich fixe un prix de 100 millions d’euros à Kingsley Coman

in

Selon le journaliste de Sport Bild Christian Falk (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich veut une “offre supérieure” pour l’ailier Kingsley Coman afin de vendre le Français alors que les négociations sont dans l’impasse.

FussballTransfers.com est cependant allé plus loin et prétend connaître le chiffre exact que le Bayern Munich recherche pour Coman : 100 millions d’euros. Aussi fou que cela puisse paraître, FussballTransfers.com dit que le prix demandé n’est rien de plus qu’une tactique pour effrayer les enchérisseurs potentiels :

Avec une « offre top, top », le FC Bayern est prêt à vendre Kingsley Coman cet été, a rapporté le journaliste de « Sport Bild » Christian Falk. Le FT a alors obtenu ses propres informations et le sait désormais : le Bayern réclame 100 millions d’euros pour l’ailier français. Il y a un calcul derrière cela : les Munichois sont conscients qu’aucun club ne paiera ce prix cet été, c’est plus dissuasif.

Il y a de nombreuses raisons d’être sceptique quant à ce nombre – qu’il soit utilisé pour éloigner les soumissionnaires ou non – mais le Bayern Munich n’a montré aucune envie de vouloir réellement vendre Coman, malgré les négociations qui se dirigent vers le sud.

Ce qui peut être considéré comme certain, c’est que le club et le joueur ne sont pas alignés sur un salaire. Nous avons vu 20 millions d’euros répertoriés comme demandes de salaire selon les rumeurs de Coman, mais FussballTransfers.com a déclaré que le nombre pourrait être plus conforme à “16 millions d’euros ou 17 millions d’euros”.

Son contrat n’expirant qu’en 2023, le Bayern Munich a encore un an avant de devoir vraiment prendre une décision sur l’avenir de Coman. Cela dit, le joueur pourrait vouloir passer à autre chose et obtenir le contrat qu’il pense mériter – si une telle offre existe réellement.

Chelsea et Manchester United sont tous deux liés à Coman, mais les deux clubs s’intéressent également à Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Manchester United aurait même accepté des conditions personnelles avec Sancho, mais n’a pas encore conclu d’accord sur les frais de transfert avec le Borussia Dortmund.