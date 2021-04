Rapport: le Bayern Munich informe Jerome Boateng que son contrat ne sera pas prolongé

Selon un rapport du botteur, le Bayern Munich a fait savoir à Jerome Boateng que le club ne lui proposera pas de nouveau contrat et qu’il pourra évoluer en tant qu’agent libre après la saison.

Selon le rapport, le Bayern Munich a informé l’agent de Boateng de la nouvelle:

Boateng, bien sûr, a été critiqué par l’ancien président du Bayern Munich Uli Hoeneß la semaine dernière et kicker a émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’une décision stratégique de Hoeneß. Les médias allemands pensent que Hoeneß a fait ces déclarations publiques contre Boateng afin de ne pas contredire les nouvelles à venir selon lesquelles le club n’offrirait pas un nouvel accord au vétéran:

On comprend maintenant pourquoi Hoeneß a procédé de cette manière dans l’affaire Boateng: il voulait épargner le conseil d’administration du FCB avec son président Karl-Heinz Rummenigge et ses partenaires Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic d’éventuelles questions désagréables, comme celle-ci: Pourquoi le président d’honneur du FC Bayern recommande le joueur Boateng pour l’équipe nationale, alors que la direction du FCB met définitivement fin à la coopération à la fin de la saison? Une contradiction aurait pu y être faite.