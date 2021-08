Rapport: le Bayern Munich intéressé par l’arrière droit de la Juventus Danilo

Selon le journaliste italien Gianluca DiMarzio, le Bayern Munich s’intéresse à l’arrière droit de la Juventus Danilo.

Le Bayern Munich essaie, la Juventus résiste pour le moment et dit non. Les Bavarois sont en effet à la recherche d’un arrière droit et Nagelsmann a demandé au club l’arrière latéral brésilien. Expérience et fiabilité telles sont les caractéristiques requises par le nouvel entraîneur du Bayern et identifiées chez le joueur de la Juventus.

Les bianconeri n’ont actuellement aucune intention de vendre l’arrière latéral et auraient demandé au Bayern un chiffre d’environ 30 millions. Trop, même pour une équipe avec une grande force économique comme la Bavière. La négociation est donc actuellement bloquée.