Rapport: le Bayern Munich intéressé par Mason Mount de Chelsea

Il y a un certain nombre de joueurs au Bayern Munich dont l’avenir reste incertain à ce stade. Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont déjà signé de nouveaux accords les gardant au club jusqu’en 2025 et 2026, respectivement, et Thomas Muller et Serge Gnabry devraient bientôt emboîter le pas.

Cependant, ailleurs dans le milieu de terrain/l’attaque, l’avenir de Kingsley Coman avec le club est incertain ainsi que celui de Corentin Tolisso. Coman avait exprimé son désir de quitter le Bayern au cours de l’été, mais son agent n’a pas été en mesure de négocier un transfert vers sa destination préférée de la Premier League. Pour Tolisso, les chances sont rares et il pourrait être dans l’intérêt du Bayern de réduire ses pertes cet hiver ou cet été.

D’après un nouveau rapport de Tz, le Bayern est intéressé par l’arrivée potentielle de Mason Mount du Chelsea FC en tant que renfort milieu de terrain/attaque. Le vainqueur de la Ligue des champions, âgé de 22 ans, a été une lueur d’espoir pour Chelsea au cours des deux dernières saisons et demie et il a également été un pilier de la configuration anglaise de Gareth Southgate. Jusqu’à présent cette saison, Mount a marqué trois buts et fourni quatre passes décisives en Premier League alors que l’équipe de Thomas Tuchel est en tête du classement, à trois points de Manchester City de Pep Guardiola.

Sa polyvalence pour jouer en tant que milieu de terrain central avancé, ailier ou milieu de terrain central plus profond fait de lui un atout extrêmement précieux. Il pourrait parfaitement correspondre à la facturation au Bayern, en particulier compte tenu des situations comme le Bayern traverse actuellement avec le nombre de joueurs qui ne sont pas disponibles pour la sélection. Julian Nagelsmann est à court d’options, et avec un joueur polyvalent comme Mount qui peut jouer dans différentes zones du terrain, cela pourrait faire la différence entre les points de chute et les points de collecte.

Mount est actuellement évalué à environ 75 millions d’euros et son contrat actuel à Chelsea n’expire qu’en juin 2024, donc ce ne serait certainement pas bon marché pour le Bayern. Si Mount devait être une possibilité réaliste, il faudrait au moins vendre les deux ou l’un de Tolisso et/ou Coman pour financer un transfert de Mount. Ils pourraient peut-être utiliser l’un ou l’autre joueur dans une sorte d’accord d’échange, d’autant plus que Coman avait clairement indiqué l’été dernier qu’il préférait passer en Premier League.

Semblable à Jamal Musiala, Mount s’est frayé un chemin dans les équipes de jeunes de Chelsea avant de faire son entrée dans l’équipe senior. Musiala était convaincu de venir au Bayern avant de faire le saut dans la première équipe de Chelsea, mais il a montré au Bayern qu’il est plus que prêt à être dans et autour de la première équipe pour un club de haut calibre. Hasan Salihamidzic a joué un grand rôle pour convaincre Musiala de venir de Chelsea au Bayern, il connaît donc déjà le personnel avec qui parler au centre d’entraînement de Cobham.

Imaginez Robert Lewandowski au bout de certains de ces cols du Mont :