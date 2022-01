Rapport: le Bayern Munich, la Juventus, le Real Madrid et le PSG ont « ouvert des pourparlers » avec Antonio Rüdiger de Chelsea

Selon Sky, le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain ont « ouvert des discussions » avec le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger.

Manchester United est également répertorié dans le rapport comme un club qui pourrait également s’impliquer dans la mêlée d’enchères. Sky dit, cependant, que Rüdiger reste concentré sur le fait de rester avec Chelsea :

Le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich et la Juventus ont entamé ce mois-ci des discussions avec les représentants d’Antonio Rüdiger sur un accord de pré-contrat. Le contrat de Rüdiger à Chelsea se termine cet été. Chelsea veut prolonger le contrat de Rüdiger. Rester à Chelsea n’est pas exclu.

La dernière offre de contrat de Chelsea cet été n’a pas été prise en compte car elle valait la moitié de ce que gagnent les meilleurs salariés de Chelsea. Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, est un admirateur de longue date du défenseur et connaît très bien le frère et l’agent de Rüdiger.

Rüdiger reste concentré à 100% et engagé envers Chelsea et Thomas Tuchel continue de compter sur lui. Rüdiger a commencé 20 matchs de Premier League cette saison – le plus grand nombre de joueurs de champ de Chelsea.