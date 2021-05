Rapport: le Bayern Munich, le PSG et Chelsea émergent en tant que favoris pour Achraf Hakimi de l’Inter Milan

Selon un rapport du journaliste italien Gianluca DiMarzio, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Chelsea sont les favoris pour acquérir l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi :

Il y a trois équipes sur l’ancien joueur du Borussia Dortmund : le PSG, le Bayern Munich et Chelsea, avec les favoris français sur les Allemands et les Anglais. La direction des Nerazzurri a réitéré son non aux 60 millions proposés, fixant le prix d’Hakimi à au moins 80 millions (y compris les bonus).

À 80 millions d’euros, Hakimi est bien trop riche pour le sang du Bayern Munich.

Quoi qu’il en soit, il existe un autre rapport du journaliste français Mohamed Boufasi, qui indique que le PSG progresse dans ses pourparlers pour se procurer Hakimi :

Enfin, il y avait un autre rapport. Celui-ci vient de Sky Sport Italia, qui a été capturé par Football Italia :

