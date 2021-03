Rapport: Le Bayern Munich, Leeds United et Crystal Palace s’intéressent à l’aile du PSV Eindhoven Noni Madueke

Selon un rapport du Evening Standard, le Bayern Munich aurait un intérêt pour l’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke.

Madueke est un jeune international anglais de 19 ans, connu pour ses prouesses à la droite. Pied gauche, Madueke correspondrait certainement au profil d’ailier inversé de type «Bayern Munich».

Mais à quel point les Bavarois sont-ils intéressés et qui d’autre pourrait essayer de courir à Madueke? Le Evening Standard répertorie Leeds United et Crystal Palace comme parties intéressées, mais n’indique pas le niveau d’intérêt du Bayern Munich:

Dimanche apporte une autre étape, une autre étape pour montrer son talent pour l’attaquant – bien que peu d’entre eux aient besoin de plus de conviction, avec des clubs de Crystal Palace et Leeds au Bayern Munich et l’élite européenne mettant déjà des palpeurs.

Madueke a fait preuve de confiance et de conviction dans le passé, en déménageant à l’étranger et en refusant la perspective d’un contrat lucratif pour les jeunes à Manchester United. Cela a fonctionné jusqu’à présent, maintenant Boothroyd espère pouvoir le réussir à nouveau.