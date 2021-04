Rapport: le Bayern Munich n’a pas eu de discussions directes avec Julian Nagelsmann du RB Leipzig

La question a été imaginée après que le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des champions au but à l’extérieur (total 3-3) par le Paris Saint-Germain: était-ce le dernier match de Hansi Flick en Ligue des champions en tant que manager du Bayern? Depuis que Joachim Low a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de manager de l’équipe nationale allemande après le championnat d’Europe de cet été, le nom de Flick a été mentionné comme l’un des meilleurs candidats pour le remplacer. Contrairement à Jurgen Klopp de Liverpool, il n’a pas encore dit catégoriquement “ non ” à potentiellement devenir le prochain manager de Die Mannschaft et des rumeurs suggèrent qu’il veut remplacer Low et que le Bayern voudrait remplacer Flick par le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann.

Selon la dernière édition de Sport Bild, il est entendu qu’il n’y a pas encore eu de discussions concrètes entre le Bayern et Nagelsmann, malgré les suggestions qu’il y a eu. Au lieu de cela, il n’y a eu que des discussions entre des représentants du Bayern et de Sports360 GMBH, qui est l’agence qui représente à la fois Nagelsmann et Dayot Upamecano. Ils représentent également Niklas Sule, Amadou Haidara de Leipzig et Toni Kroos du Real Madrid, entre autres. Apparemment, ces discussions sur l’avenir de Nagelsmann ont eu lieu lors des négociations pour Upamecano, qui rejoindra désormais le Bayern cet été. Flick n’était pas heureux que ces discussions aient eu lieu et lors d’une récente conférence de presse, il avait déclaré: «maintenant, on suppose que je serai l’entraîneur de l’équipe nationale ou que Brazzo a parlé à Julian Nagelsmann.

Le Bayern n’a pas eu de discussions directes avec Julian Nagelsmann, mais comme le manager est représenté par la même agence que Dayot Upamecano, les parties ont parlé de la situation de Nagelsmann et de la façon dont il voit son avenir lors des négociations pour Upamecano. [Bild] pic.twitter.com/8Pxc5RjeuF – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 14 avril 2021

Concernant Nagelsmann pouvant devenir le prochain manager du FC Bayern, les opinions divergent au sein du club. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic est convaincu de ses fortes qualités et se sent prêt à devenir manager du Bayern. Karl-Heinz Rummenigge, en revanche, n’est pas tout à fait convaincu et ne se sent pas encore prêt à diriger le Bayern.

Pour Flick, bien qu’il ne soit toujours pas sorti et ait dit non concrètement au poste allemand, il est clair qu’il était irrité par les discussions avec l’agence qui représente Nagelsmann. Il pense probablement que cela s’ajoute à des spéculations inutiles et injustifiées qui pourraient distraire ses joueurs de la tâche à accomplir. Cela, en plus des suggestions selon lesquelles il y a des tensions croissantes entre Flick et Salihamidzic, n’a certainement pas aidé à améliorer les choses pour le moment.