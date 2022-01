Rapport: le Bayern Munich ne regarde actuellement pas Donny van de Beek de Manchester United

L’une des étranges rumeurs de transfert qui ont circulé au cours des dernières semaines concernait les liens entre le Bayern Munich et le milieu de terrain abandonné de Manchester United Donny van de Beek.

Le Néerlandais a grandement besoin de changer de décor et avec la vente de Michael Cuisance par le Bayern Munich et l’avenir incertain de Corentin Tolisso et Marc Roca, les Bavarois semblaient être une destination quelque peu logique – surtout compte tenu de la mauvaise transition (jusqu’à présent) que Marcel Sabitzer a fait au club.

À certains égards, l’impasse pérenne du milieu de terrain du Bayern Munich pourrait être alimentée par la déchiqueteuse de bois l’été prochain. Même avec tout ce changement potentiel, Sport Bild rapporte que les Bavarois n’envisagent pas de déménager pour Van de Beek à ce stade :

Mais Van de Beek est-il encore candidat pour le Bayern ? Pas actuellement! Selon les informations de SPORT BILD, Munich ne traite actuellement pas avec des milieux de terrain. Les responsables se concentrent beaucoup plus sur un arrière droit. De plus, un ailier pourrait être nécessaire si Kingsley Coman (25 ans) veut quitter le club. Van de Beek n’est pas un problème à Munich cet hiver. Aussi parce que ce serait beaucoup trop cher.

La partie de la rumeur qui a fait vibrer au moins certains fans était le mot selon lequel Julian Nagelsmann demandait à Van de Beek. Même si le manager veut l’international néerlandais, il semble que le Bayern Munich envisage de dépenser son argent dans d’autres domaines après le Rückrunde.