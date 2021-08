Rapport: le Bayern Munich perd des millions de valeur publicitaire en raison du départ des stars

Selon un rapport d’Abendzeitung, le Bayern Munich a perdu un total de 8,1 millions d’euros en valeur publicitaire. Ce chiffre provient d’une évaluation de l’agence de marketing “web-netz”, qui a examiné l’effet de plusieurs joueurs vedettes quittant le club sur une courte période de temps.

Depuis qu’il a remporté le triplé en août dernier, plusieurs joueurs de premier plan ont quitté le Bayern pour une raison ou une autre. Certains étaient dus à l’expiration d’accords de prêt, comme Philippe Coutinho ou Ivan Perisic. Pendant ce temps, d’autres ont quitté le club de leur propre gré ou en raison de l’expiration de contrats – Thiago Alcantara, David Alaba et Jerome Boateng me viennent à l’esprit. Alors que le Bayern a acquis Leroy Sane et Dayot Upamecano pour compenser l’impact de ces pertes, ils ne correspondent pas tout à fait à leurs prédécesseurs en ce qui concerne la puissance des étoiles.

Comment ont-ils compris cela? Eh bien, selon ce qu’on appelle la « valeur médiatique ajoutée ». Qu’est-ce que c’est? Je laisse l’article parler de lui-même :

En plus de la valeur sportive, les joueurs représentent également une valeur publicitaire pour un club – et c’est ce que les stars emportent avec eux lorsqu’ils partent. Son niveau peut être calculé à l’aide de ce que l’on appelle la « valeur média ajoutée ». Celui-ci est calculé à partir de la portée des joueurs sur les réseaux sociaux et du prix que les clubs de football devraient payer pour faire de la publicité dans les médias conventionnels afin de toucher le même nombre de personnes. Plus un joueur a d’abonnés sur Facebook, Instagram & Co. en tant qu’ambassadeur de la marque, plus ils sont précieux pour le club.

Alors voilà. C’est ainsi que le Bayern a perdu sa valeur publicitaire. 8,1 millions d’euros n’est pas un chiffre qui tuera le club, mais cela montre que l’équipe actuelle a un peu moins de « star power » que les années précédentes, même si elle reste compétitive sur le terrain.

Le reste de l’article n’est pas très intéressant, à l’exception du classement des 3 meilleurs joueurs du Bayern en termes de portée. En numéro 1, vous avez Robert Lewandowski, suivi de Thomas Muller puis de Leroy Sane. Surpris? J’en doute.