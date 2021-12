Rapport: le Bayern Munich potentiellement de retour à la poursuite de Jude Bellingham du Borussia Dortmund

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich ravive son intérêt pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Bellingham est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2025 et le BVB n’a montré aucune inclination à vouloir vendre l’Anglais, mais cela n’entrave pas le désir du Bayern Munich d’amener le talentueux milieu de terrain en Bavière.

Du point de vue de Bellingham, le mouvement serait… étrange. Le Bayern Munich vient de prolonger les contrats de Joshua Kimmich et Leon Goretzka – tout en acquérant Marcel Sabitzer. Un déménagement au Bayern Munich rendrait le milieu de terrain central rempli de joueurs de calibre de départ et pas assez de positions de départ pour eux, même si Corentin Tolisso et Marc Roca déménagent cet hiver ou l’été prochain.

Bellingham est proche de Jamal Musiala du Bayern Munich, mais cette amitié ne signifie toujours pas que cette décision aurait un sens pour le jeune. Extrêmement qualifié et prêt à être payé un camion absolu par les clubs de Premier League à un moment donné, cette rumeur semble tout simplement peu probable.