Rapport: le Bayern Munich pourrait avoir un accord en place pour signer Florian Neuhaus en 2022

Selon un rapport de Bild, le Bayern Munich pourrait envisager de recruter le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach et l’international allemand Florian Neuhaus l’été prochain.

La situation de Florian Neuhaus (24 ans) est similaire à celle de (Marcus) Thuram. Il reste deux ans à son contrat, plus une clause de sortie de 40 millions. La rumeur veut qu’il y ait un accord avec le Bayern pour rester un an de plus, puis rentrer chez lui.

La référence au « retour à la maison », bien sûr, fait référence au fait que Neuhaus est originaire de Landsberg am Lech en Bavière.

Des rumeurs persistent depuis des mois selon lesquelles le Bayern Munich lorgnait le talentueux milieu de terrain, mais le climat financier pendant cette pandémie mondiale a durement touché de nombreux clubs – y compris les Bavarois.

Florian Neuhaus pourrait être un autre international allemand qui déménage au Bayern Munich.Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

N’ayant aucun besoin urgent de pourvoir un poste de titulaire cet été, le Bayern Munich n’a probablement ressenti aucune urgence à déclencher la clause de sortie de Neuhaus cette année. À l’été 2022, cependant, Thomas Müller approchera de ses 33 ans, ce qui pourrait donner aux Bavarois la possibilité d’ajouter un héritier présomptif au Raumdeuter – ou au moins un autre milieu de terrain pour renforcer la position. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont des joueurs fantastiques, mais Corentin Tolisso a été incohérent et blessé – et pourrait être transféré cet été ou l’été prochain – tandis que Marc Roca ne s’est pas encore imposé comme un candidat viable pour un temps de terrain constant avec le club.

Jamal Musiala est un autre candidat pour le milieu de terrain, mais a également joué dans une position large. Du point de vue du campus, le Bayern Munich est très élevé sur Torben Rhein, qui devra probablement faire partie de l’équipe première au cours de la prochaine année ou s’éloigner du club (par prêt ou transfert) pour rester sur la bonne voie pour sa progression de carrière.

Neuhaus projette plus d’un “8” que d’un “6” ou d’un “10”, ce qui le placerait dans la position peu enviable d’essayer de rivaliser avec Goretzka, mais il pourrait y avoir des options pour le milieu de terrain polyvalent et créatif. Neuhaus pourrait éventuellement être un joueur qui peut se glisser dans l’un de ces rôles pour donner de la profondeur aux partants établis.

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich envisage peut-être de faire sensation sur le marché des transferts, mais pas cet été.