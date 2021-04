Rapport: le Bayern Munich pourrait ramener Philippe Coutinho de Barcelone

Alors que le Bayern Munich cherche à renforcer son équipe pour la saison prochaine, l’un des noms apparemment apparemment apparu est celui de Philippe Coutinho. La star du FC Barcelone a passé une année mémorable en prêt au Bayern la saison dernière, où il a remporté la Ligue des champions et expulsé son ancien club de la compétition (avec style).

Par Tz, puisque Coutinho n’a pas réussi à se rétablir au Barça après son prêt, les Catalans pourraient être prêts à le vendre à un prix beaucoup plus bas qu’auparavant. Le rapport ne mentionne pas à quel point ce nombre pourrait être faible, mais il devra être inférieur aux 140 millions d’euros qu’ils ont payés à Liverpool pour garantir ses services en premier lieu.

Coutinho est apparemment envisagé car il peut jouer au milieu de terrain et sur l’aile, et il connaît déjà le club grâce à son prêt précédent. Cependant, cela ressemble à un peu de potins créatifs de la part des gens de Tz. Même si le Barça baissait son prix, il est peu probable qu’il tombe un jour à un chiffre que le Bayern serait à l’aise de payer, et il y a aussi le problème des salaires astronomiques du Brésil.

Avec Thomas Muller toujours ronronnant et Jamal Musiala émergeant rapidement comme une option solide à la fois sur les ailes et au milieu de terrain offensif, il est difficile de voir où Coutinho s’intègre dans l’équipe du Bayern de 2021/2022. Il a déjà eu du mal à obtenir des minutes lorsqu’il était ici en prêt, et la compétition n’a pas été plus facile depuis.

Donc, si vous êtes un fan du Brésilien, ne vous attendez pas à ce qu’il reprenne les couleurs du Bayern de si tôt. Coutinho devra soit s’établir au Barca, soit chercher un déménagement ailleurs – le chapitre munichois de sa carrière s’est terminé l’année dernière.