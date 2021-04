Rapport: le Bayern Munich pourrait raviver l’intérêt antérieur pour Florian Neuhaus et Eduardo Camavinga

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich est préoccupé par la qualité de la profondeur de son milieu de terrain et revient sur son intérêt antérieur pour Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach et Eduardo Camavinga du Stade Rennais FC.

Plus précisément, le Bayern Munich s’inquiète de la pente du dénivelé lorsque Joshua Kimmich ou Leon Goretzka n’est pas sur le terrain.

Florian Neuhaus pourrait être de retour sur le radar du Bayern Munich. Photo par Martin Rose / .

Avec Javi Martinez, Corentin Tolisso et Tiago Dantas potentiellement quitter le club cet été, le Bayern Munich pourrait se retrouver avec Jamal Musiala et Marc Roca comme principales options derrière Kimmich et Goretzka.

Le problème avec Neuhaus et Camavinga, cependant, est double. Premièrement, chaque milieu de terrain coûtera probablement 40 millions d’euros ou plus. Deuxièmement, chaque joueur est dans une position dans sa carrière où un rôle de remplaçant n’est pas nécessairement attrayant.

Le rapport indique également que les 42,5 millions d’euros que le Bayern Munich a payés pour le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano pourraient limiter les fonds dont les Bavarois disposent pour renforcer le reste de la liste.

Bien sûr, l’énigme de la liste pourrait également prendre un écart si le Bayern Munich et Hansi Flick se séparaient. Le principal candidat étant Julian Nagelsmann, continuer avec une formation 4-2-3-1 n’est peut-être pas une chose sûre – ce qui pourrait modifier les priorités de l’alignement et les objectifs de transfert hors saison.