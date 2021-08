Rapport: le Bayern Munich prêt à plonger dans les poubelles

in

Le Bayern Munich souhaite ajouter plus de profondeur à sa liste et, apparemment, le club devra peut-être sous-traiter ses transactions de transfert à l’équipe d’American Pickers si vous croyez Florian Plettenberg de Sport1.

Selon Plettenberg (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les Bavarois vont parcourir le bois flotté des grands clubs vers la fin de la fenêtre de transfert dans l’espoir de trouver une bonne affaire :

Le Bayern recherche des opportunités de marché et garde un œil sur les clubs qui ont besoin de vendre des joueurs pour équilibrer leurs comptes, comme Barcelone ou le PSG. Le club signera certainement avant la fermeture de la fenêtre de transfert [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 août 2021

Compte tenu de l’état de l’économie mondiale du football, cependant, cela pourrait être un bon plan.

Les méga-clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone sont un gâchis financièrement et ont besoin de décharger des talents juste pour rendre leurs échelles de salaire “(bip) folles” au lieu de “totalement (bip) folles”. De plus, le Paris-Saint Germain, Manchester City, le Chelsea FC ou encore Manchester United transportent des talents trop chers pour continuer à payer cher des joueurs, qui n’iront pas sur le terrain.

Si vous regardez de haut en bas les listes de ces clubs susmentionnés, vous pouvez facilement voir combien de joueurs pourraient potentiellement être des cibles à perdre à bon marché parce que ces clubs ont juste accumulé trop de talents – à un prix trop élevé – au cours de la années.

Compte tenu des mesures prises par certains de ces clubs, voici un bref échantillon de joueurs, qui pourraient potentiellement se retrouver disponibles en fonction de l’évolution des choses au cours des deux prochaines semaines :

Chelsea : Timo Werner, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi

Manchester United : Jesse Lingard

Manchester City: Bernardo Silva

Paris Saint Germain: Julian Draxler, Thilo Kehrer, Mauro Icardi

Real Madrid: Luka Jovic, Alvaro Odriozola

FC Barcelona: Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Miralem Pjanic

Certes, certains de ces joueurs sont déjà disponibles et d’autres pourraient se retrouver à l’extérieur à regarder les listes s’installer pour chaque équipe.