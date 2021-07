Rapport: le Bayern Munich prêtera Adrian Fein au SpVgg Greuther Fürth

in

L’espoir du Bayern Munich Adrian Fein a passé la saison dernière en prêt avec le PSV Eindhoven et n’a pas réussi à convaincre le club néerlandais de faire un investissement à long terme en lui en déclenchant l’option d’achat dans son contrat de prêt.

Maintenant, il semble que Fein tentera à nouveau sa chance avec un autre prêt. Cette fois – selon kicker – Fein acceptera une mission de prêt à SpVgg Greuther Fürth. SpVgg Greuther Fürth, bien sûr, a été promu en Bundesliga pour cette saison et devrait permettre à Fein de disputer des minutes en équipe première dans une ligue de haut niveau :

Le transfert d’Adrian Fein (22 ans) au SpVgg Greuther Fürth est sur le point d’être achevé. Le grimpeur de Bundesliga est parvenu à un accord avec le FC Bayern, qui a attribué Fein au PSV Eindhoven la saison dernière. Plus récemment, il s’agissait d’un accord de prêt avec Fürth. Le milieu de terrain est sous contrat avec les champions du record jusqu’en 2023.

Comme de nombreux jeunes milieux de terrain l’ont découvert, le parcours de Fein vers des minutes cohérentes en équipe première comporte quelques énormes obstacles à Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Dans le passé, des joueurs comme Xabi Alonso, Thiago Alcantara, Javi Martinez et Arturo Vidal ont créé l’impasse proverbiale du milieu de terrain, mais avec Kimmich et Goretzka toujours dans leurs primes respectives, il semble peu probable qu’un jeune milieu de terrain puisse percer en tant que titulaire avec le Bayern Munich.