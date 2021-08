Rapport: le Bayern Munich prévoit l’annonce de Joshua Kimmich

in

Selon un rapport de l’expert en transfert Fabrizio Romano, le Bayern Munich travaille sur les plans d’une annonce sur la prolongation du contrat de Joshua Kimmich.

La semaine dernière, la nouvelle a été annoncée que Kimmich et le club avaient conclu un accord, mais la plupart des nouvelles depuis lors ont tourné autour des négociations en cours du club avec le milieu de terrain Leon Goretzka et de la poursuite présumée par le Bayern Munich de la star du RB Leipzig, Marcel Sabitzer :

Le FC Bayern prévoit l’annonce de la prolongation de contrat de Joshua Kimmich. Il reste et le Bayern progresse maintenant dans les pourparlers également pour le nouvel accord de Leon Goretzka à prolonger dès que possible. #FCBayern – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 août 2021

Kimmich devrait être le deuxième joueur le mieux payé de l’équipe avec son nouveau contrat.

Il y a au moins quelques spéculations selon lesquelles le Bayern Munich retarde l’annonce de Kimmich dans l’espoir d’obtenir également un nouveau contrat pour Goretzka. Une annonce consolidée serait appropriée compte tenu de l’étroitesse des liens entre les deux joueurs – sur et en dehors du terrain.

En plus d’être un double pivot de départ dans le milieu de terrain du Bayern Munich, Kimmich et Goretzka ont uni leurs forces pour diriger l’initiative #WeKickCorona, qui a permis de collecter des fonds pour soutenir les causes liées au COVID-19.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que les fans du Bayern Munich attendent avec impatience des nouvelles positives.