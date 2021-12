Rapport: le Bayern Munich suit de près la situation d’Ousmane Dembele avec le FC Barcelone

Dans le Daily Schmankerl d’aujourd’hui, nous avons vu les dernières nouvelles sur les négociations contractuelles en cours du FC Barcelone avec la cible présumée du transfert du Bayern Munich, Ousmane Dembele.

Les choses ne se présentent pas bien pour que le Français reste en Catalogne pour le moins – et maintenant, certains prétendants aux poches profondes évaluent la situation. Comme nous l’avons vu dans le Daily Schmankerl, la rumeur dit que Newcastle United prépare une « offre monstre », tandis que Manchester United se prépare également à préparer une proposition à Dembele.

Selon le journaliste de Sky Matteo Moretto, les deux clubs de Premier League – ainsi que le Bayern Munich – lorgnent Dembele. Moretto a également déclaré qu’encore plus de clubs jetteraient leurs chapeaux respectifs sur le ring :

Newcastle et Manchester United contactent le représentant d’Ousmane Dembélé al cien por cien. El Bayern sigue de cerca pero hay seguramente más equipos detrás del francés. A ver quién ofrece más…

