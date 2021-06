Rapport: le Bayern Munich tentera de décharger Fiete Arp cet été

in

Selon un rapport de Bild, le Bayern Munich a déterminé que le contrat de Fiete Arp est trop riche pour le faire jouer en quatrième division (alias Regionalliga) et il y a un club intéressé prêt à parler d’un déménagement.

Le rapport de Bild, cependant, ne dit pas exactement quel club aimerait amener Arp – ou si ce mouvement serait un prêt ou une vente. L’attaquant autrefois très vanté est à la croisée des chemins de sa jeune carrière après une année 2019/2020 marquée par les blessures et un combat avec confiance et mauvaise forme en 2020/2021 :

Le contrat de Fiete Arp (21 ans) à Munich court jusqu’en 2024 – mais le Bayern l’arrêtera cet été. Selon BILD, il y aurait un acheteur pour le talent HSV autrefois très apprécié. Le conseiller d’Arp, Jürgen Milewski (63 ans), fait actuellement des efforts intensifs pour assurer l’avenir de son protégé. Après la relégation des jeunes du Bayern en Regionalliga, il est rapidement devenu clair lors des discussions entre le club et le joueur qu’un nouvel environnement sportif devait être trouvé pour Arp. Pour l’attaquant lui-même, la 4e ligue n’est pas censée être une option. Cependant, un retour en équipe 1 est à exclure pour le moment après la contre-performance avec les réserves (cinq buts en 30 apparitions).

Comme toujours avec Arp, ce qui lui arrivera sera en grande partie déterminé par son salaire élevé. Si le Bayern Munich peut vendre Arp, les salaires ne sont plus un problème dont le club doit tenir compte – cependant, on s’attend à ce que le joueur doive subir une baisse de salaire, peu importe où il va. Si les Bavarois choisissent de s’accrocher à Arp et de le renvoyer pour un prêt, le club devra manger une grande partie de son salaire.

Fiete Arp pourrait profiter d’un nouveau départ via un prêt ou une vente. Photo par Alexander Hassenstein/.

Hannover 96 était auparavant lié à l’attaquant, mais aucun rapport récent n’a été publié pour renforcer cet intérêt.

L’histoire d’Arp est un peu tragique quand on regarde les jeunes joueurs. Qu’il s’agisse de « trop, trop tôt » ou de la lutte pour faire face à tant de blessures (ainsi qu’à une maladie) à un moment clé de sa carrière, la carrière d’Arp a déraillé au cours des deux dernières saisons.

La promesse qu’Arp a montrée lors de ses premières apparitions sous le Bayern Munich ne s’est pas encore matérialisée, mais réside toujours quelque part dans le joueur. Maintenant, il ne s’agit plus que de savoir s’il peut ou non le déverrouiller et remettre sa carrière sur la bonne voie.