Rapport: Le Bayern Munich veut Son Heung-Min de Tottenham – mais est-ce vrai?

Nous étions tellement occupés à regarder l’Allemagne abandonner une autre catastrophe sur le terrain hier que nous avons presque oublié de couvrir cette rumeur. Selon FootyInsider247, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur la star de Tottenham Hotspur, Son Heung-Min. Le rapport n’a pas beaucoup de contenu, mais il dit que les Bavarois sont prêts à attendre un an et à offrir à Son des frais de transfert peu élevés l’été prochain lorsque son contrat entrera dans sa dernière année.

Cette rumeur est-elle vraie?

C’est probablement la question que vous vous posez tous. Eh bien, il existe trois méthodes de base pour évaluer toute rumeur de transfert, alors passons en revue toutes.

La source

Tout site Web portant le nom FootyInsider247 n’est probablement pas une source très fiable. Nous ne parlons pas de la BBC ou du Guardian ici. C’est donc déjà une grosse marque X contre la rumeur. Bien sûr, nous vivons à une époque où les dernières nouvelles peuvent provenir d’un compte Twitter se faisant passer pour une gerbille, donc tout peut être vrai.

Plausibilité

Est-ce que Son convient au Bayern Munich? La réponse est un oui retentissant. L’ailier est une quantité éprouvée à la fois en Bundesliga et en Premier League, et l’un des rares joueurs de l’EPL à ne pas être excité sans raison. L’homme est un attaquant mortel et compte déjà 18 buts et 16 passes décisives en 41 matchs cette saison. Il pourrait facilement jouer le rôle de Serge Gnabry ou Leroy Sane sur les ailes, ou servir de remplaçant à Robert Lewandowski et Thomas Muller en haut.

En termes d’ajustement, il y a peu de joueurs qui conviennent mieux au Bayern qu’à Son.

Horaire

Le contrat actuel de Son expire à l’été 2023, qui est encore dans deux ans. Les Spurs travailleraient sur une extension, mais qui sait si le joueur sera d’accord s’il rate la qualification en Ligue des champions l’année prochaine. Cela fournirait, en théorie, au Bayern un moyen de se précipiter et de le rattraper.

Malheureusement, le timing n’est pas en faveur de Son. L’attaquant sud-coréen a déjà 28 ans et aura 29 ans avant la saison prochaine. Pour que le Bayern attende un an, cela signifierait obtenir le joueur à 30 ans, et très probablement avec des salaires extrêmement élevés. Bien que Son n’ait plus la menace du service militaire qui plane au-dessus de sa tête, il est peu probable que les patrons bougent pour un joueur à cet âge alors que le club a déjà des jeunes comme Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman et Jamal Musiala pour le rôle d’ailier.

C’est là que toute la rumeur s’effondre, malheureusement. Son fils serait beaucoup trop cher et trop vieux pour que le Bayern signe l’été prochain, alors il signera une extension aux Spurs ou déménagera ailleurs. C’était bien de rêver de signer un joueur talentueux comme Son pendant un petit moment, mais les faits ne sont tout simplement pas vérifiés. Dommage.