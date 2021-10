Rapport: le Bayern Munich vise quatre joueurs de Barcelone

Quelques jours après le rapport initial selon lequel le Bayern Munich ciblait les joueurs du FC Barcelone en raison du bouleversement actuel du club, Sport est de retour avec un addendum au rapport. Maintenant, nous connaissons les quatre joueurs que le Bayern regarderait du club catalan.

Les quatre joueurs sont tous des personnes avec lesquelles le Bayern a été lié dans le passé (et le passé récent, en plus): Marc-André ter Stegen, Pedri, Frenkie de Jong et Sergiño Dest.

Comme Ineednoname l’a dit dans l’article sur le rapport initial :

Honnêtement, du point de vue du front office, il serait idiot de ne pas au moins essayer de signer quelqu’un d’un navire en train de couler. Brazzo et Kahn n’auraient pas beaucoup à réfléchir pour savoir où se situent ces joueurs – il serait facile de convertir quelqu’un du style de jeu du Barca en un style de jeu du Bayern, en particulier avec Nagelsmann pour faciliter la transition.

Bien sûr, en ce qui concerne les besoins actuels du Bayern pour ces joueurs, cela va varier en fonction de la personne à qui vous demandez …