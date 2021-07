Rapport: le camp de Leon Goretzka irrité par le Bayern Munich, mais il veut rester

On dit souvent dans certaines situations que l’ignorance est un bonheur, mais avec l’écriture sur le mur pour les négociations contractuelles du Bayern Munich cet été, de nombreuses questions doivent encore être répondues pour rassurer.

Kinglsey Coman, Leon Goretzka, Niklas Sule et Joshua Kimmich sont tous sur des contrats à expiration à venir et s’entendre sur de nouveaux accords s’avère plus difficile que ce que le front office du club aurait pu prévoir, en partie à cause de la pandémie de coronavirus ainsi que des salaires plus élevés de la récente des signatures comme Leroy Sane.

Les situations de Coman et Goretzka s’avèrent les plus difficiles. L’entourage de Coman a exprimé son souhait de passer en Premier League en Angleterre et l’ailier français ne fait pas partie du onze de départ préféré de Julian Nagelsmann. Pour Goretzka, il y avait des spéculations selon lesquelles son camp avait demandé un salaire de 20 millions d’euros et que le Real Madrid et Manchester United seraient désireux de le signer l’année prochaine si le Bayern ne parvenait pas à le faire signer un nouvel accord. La prémisse de ces affirmations était qu’il voulait être payé autant que les meilleurs salariés du Bayern, à savoir Manuel Neuer et Robert Lewandowski, bien que la réclamation spécifique de 20 millions d’euros ait été réfutée par Az.

Maintenant, Bild rapporte que Goretzka veut définitivement rester au Bayern, mais que son entourage est irrité par la lenteur ou l’absence de négociations. Le club jongle actuellement avec une multitude de négociations de contrats pour différents joueurs, dont la plupart ne sont pas revenus de leurs vacances après l’Euro 2020, ce qui ne facilite probablement pas les choses. Il reste moins d’un mois avant que le calendrier compétitif du Bayern ne s’ouvre sous la forme de Bremer SV au premier tour DFB-Pokal le 6 août.

Photo de Julian Finney – UEFA/UEFA via .

Bien sûr, le Bayern venait de traverser cette situation la saison dernière avec David Alaba, qui a finalement quitté pour rejoindre le Real Madrid après l’arrêt des négociations contractuelles. Le club n’a pas voulu offrir à l’Autrichien les salaires élevés que lui et son agent demandaient. Fait inquiétant, Coman est représenté par le même agent, Pini Zahavi, et également Lewandowski. Pour le Bayern, il serait dévastateur de perdre potentiellement un joueur du calibre de Goretzka lors d’un transfert gratuit au Real Madrid ou à Manchester United la saison prochaine pour ne pas avoir pu conclure un nouvel accord. Ils voudront à tout prix éviter une situation d’Alaba, sans jeu de mots.

Le bon côté est que Goretzka veut rester au Bayern, mais il faudra du temps pour se mettre d’accord sur des conditions contractuelles qui conviennent à toutes les parties. La vision de Nagelsmann pour l’équipe et l’avenir du club a probablement une bonne part à voir avec ce que ressent Goretzka et les deux auront probablement la chance de parler à un moment donné une fois que les stars de l’Euro 2020 seront de retour à Sabener Strasse.