Rapport: le casque Apple sera annoncé en 2022 mais en obtenir un pourrait prendre plus de temps

Alors que 2021 touche à sa fin, les rumeurs se concentrent sur ce qu’Apple pourrait introduire ensuite en 2022. Après plus d’une demi-décennie depuis que la société a dévoilé une toute nouvelle catégorie de produits avec l’Apple Watch, tout indique que le prochain grand lancement sera un casque AR.

Dans cet esprit, Mark Gurman de Bloomberg écrit dans sa dernière édition de la newsletter Power On qu’en effet, Apple prévoit un casque pour 2022, mais cela ne signifie pas qu’il sera si facile pour les clients de mettre la main sur un qui bientôt.

Selon le rapport, la même chose qui s’est produite avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch d’origine pourrait se produire avec ce casque supposé. Cela signifie qu’Apple pourrait l’annoncer, mais le lancement du produit prendra un certain temps :

Je m’attends à ce que l’écart entre l’introduction du premier casque d’Apple – prévu dès l’année prochaine – soit important et peut-être rivaliser avec celui de l’Apple Watch d’origine. Le premier casque d’Apple aura une conception complexe et coûteuse à construire, avec des objectifs interchangeables. La société devra probablement travailler avec les gouvernements du monde entier sur d’éventuelles lentilles de prescription et s’associer à une multitude de fabricants sur des technologies complexes qu’aucune des deux parties n’a livrées auparavant. Cela prendra du temps, et bien sûr, Apple voudra avoir une nouvelle catégorie si révolutionnaire à la vue du public avant de l’exposer à des risques de fuite lorsqu’elle sera entre les mains d’un plus grand nombre d’employés et de partenaires d’Apple qui devront y contribuer avant sa sortie.

Comme le rappelle Gurman, le lancement de l’Apple Watch d’origine a pris 227 jours. Il écrit:

À l’époque des débuts de l’Apple Watch, Cook – trois ans après le début de son mandat de PDG – était sous la pression des investisseurs et des clients pour proposer une nouvelle catégorie de produits. Il aurait été difficile de les retenir encore 200 jours. De plus, il a fait une belle combinaison avec la plus grande gamme iPhone 6 et Apple Pay.

L’intérêt pour le nouveau casque d’Apple a augmenté ces derniers jours, l’analyste Ming-Chi Kuo ayant également corroboré les plans d’Apple, avec un rapport sur le nouveau casque AR de la société qui devrait être lancé au quatrième trimestre de 2022.

Selon Kuo, le casque AR d’Apple aura un processeur « avec le même niveau de puissance de calcul que le Mac » et sa conception de puce sera la différence la plus significative entre le casque AR Apple et ses concurrents. L’analyste écrit :

[1] Il a une puissance de calcul de niveau Mac (niveau PC), (2) il peut fonctionner indépendamment sans dépendre d’un Mac (PC) ou d’un iPhone (téléphone), et (3) il prend en charge une gamme complète d’applications plutôt que des applications spécifiques .

Bien que cela semble déroutant, les rumeurs signalent deux produits différents : le casque AR d’Apple et le casque de réalité mixte de la société, qui, selon Gurman, seront « chers ». Apple profitera de ce long calendrier pour créer un battage médiatique autour de cette prochaine grande catégorie de produits :

Plus importants seront les mois de publicité nécessaires pour intéresser les gens à un nouveau produit (et coûteux) et pour rallier suffisamment de soutien parmi les développeurs de logiciels pour que cela en vaille la peine. Je pouvais voir Apple annoncer le casque lors de sa conférence mondiale des développeurs 2022 et concentrer cet événement sur le développement d’applications AR et VR. Ensuite, il pourrait expédier le produit à la fin de l’année prochaine ou en 2023.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle catégorie de produits d’Apple ? Pensez-vous que la RA montrera enfin tout son potentiel ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

