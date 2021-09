Rapport : le casque AR/VR d’Apple nécessitera une connexion avec un iPhone pour fonctionner

Selon un nouveau rapport, le casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée prévu d’Apple devra être connecté sans fil à un téléphone ou à un appareil similaire pour les fonctionnalités les plus avancées. Les informations indiquent que ce casque AR/VR fonctionnera de la même manière que les premières versions de l’Apple Watch, qui obligeaient les utilisateurs à emporter leur iPhone avec eux.

Le rapport affirme qu’Apple a terminé l’année dernière les travaux sur la puce et que sa conception physique est prête pour la production d’essai. Deux personnes proches du dossier ont déclaré que Taiwan Semiconductor Manufacturing, partenaire de longue date d’Apple, fabrique les trois puces, qui sont à au moins un an de la production de masse.

Plus significatifs sont les détails du SoC, qui n’est pas aussi puissant que ceux conçus pour les iPhones, iPads et MacBooks. Il manque l’intelligence artificielle et les capacités d’apprentissage automatique, connues sous le nom de moteur neuronal d’Apple, que ces appareils incluent, a déclaré l’une des personnes.

Au lieu de cela, le casque est destiné à communiquer sans fil avec un appareil hôte, vraisemblablement un téléphone, un ordinateur ou une tablette, qui gérera l’informatique plus puissante requise pour afficher des images de réalité virtuelle, mixte et augmentée, a déclaré la personne.