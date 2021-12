Rapport : le casque de réalité mixte d’Apple se concentrera sur les jeux, la consommation de médias et la communication

Après une interruption de rumeurs concernant la réalité mixte et les casques AR d’Apple, il y a eu beaucoup d’histoires sur ces deux produits au cours des dernières semaines. Dans sa newsletter Power On d’aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg parle du plan d’Apple pour son casque de réalité mixte dont la rumeur court depuis longtemps.

Selon Gurman, au début, il ne pense pas que le premier casque de réalité mixte d’Apple sera un remplacement pour Mac, iPhone ou iPad. Au lieu de cela, il parie qu’il se concentrera sur trois domaines principaux : le jeu, la consommation de médias et la communication. Il écrit:

Le jeu devrait être au centre des préoccupations de la machine, d’autant plus qu’elle disposera de plusieurs processeurs, d’un ventilateur, d’écrans extrêmement haute résolution et de son propre App Store. Recherchez Apple pour positionner l’appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation des médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu pouvant être regardé en VR sur l’appareil. Troisièmement, les communications. Recherchez des Animojis et une expérience de type VR FaceTime pour être le Zoom new-age.