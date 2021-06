Rapport: le code source du jeu Stolen CD Projekt publié dans la nature

Le code source du jeu volé au studio polonais CD Projekt Red est apparemment publié en ligne.

C’est selon Databreaches.net – comme repéré par VGC – qui rapporte que Payload Bin, le gang de ransomware anciennement connu sous le nom de Babuk, crée le code source de Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, ainsi qu’une nouvelle version de celui-ci. jeu prenant en charge le lancer de rayons, disponible.

Cela fait suite à la vente de ce code source lors d’une vente aux enchères sur le dark web en février de cette année à la suite d’un piratage au début de ce mois.

Bien qu’on ne sache pas à quel prix cela s’est vendu, le groupe qui a mis ces produits en vente a déclaré que pour 7 millions de dollars, quelqu’un pourrait avoir le code. Cette vente était assortie de conditions ; à savoir que celui qui l’a acheté ne pouvait plus le distribuer.

Selon un article de 4chan, partagé sur Resetera, ces fichiers sont apparemment protégés par mot de passe, les utilisateurs devant débourser 10 000 $ pour recevoir les informations d’identification nécessaires.

Il convient de noter que les utilisateurs n’ont pas pu accéder à l’URL de l’oignon répertoriée dans la publication, ainsi qu’au fait qu’elle demande à Elon Musk de “pomper le bitcoin” le 1er avril, ce qui est maintenant dépassé depuis longtemps. Il est donc possible que, bien que la fuite Payload.bin soit légitime, la publication 4chan ici ne soit plus ou ne soit tout simplement plus active.

En plus du code source d’un certain nombre de jeux, les pirates ont également volé des documents internes, ainsi que ce qu’il appelle des “infractions CD Projekt Red”. Ceux-ci ne semblent pas faire partie de la fuite actuelle.

La cyberattaque contre CD Projekt a également entraîné une énorme perturbation du travail du studio, étant donné que les employés ne pouvaient pas accéder à leurs postes de travail.

