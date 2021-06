Rapport: le concurrent Apple Watch de Facebook proposera deux caméras et un moniteur de fréquence cardiaque

Un rapport publié plus tôt cette année indiquait que Facebook développait un concurrent de l’Apple Watch qui pourrait sortir dès 2022. Un nouveau rapport de Verge fait aujourd’hui la lumière sur le produit, affirmant que la première génération comportera deux caméras et une fréquence cardiaque. surveiller.

Facebook aurait prévu de lancer son concurrent Apple Watch à l’été 2022. La société a dépensé environ 1 milliard de dollars pour développer le modèle de première génération et travaille déjà sur les deuxième et troisième générations pour plus tard.

La montre intelligente Facebook de première génération se différenciera de l’Apple Watch avec une caméra 1080p pour les appels vidéo et une autre caméra à l’arrière, indique le rapport :

Une caméra à l’avant de l’écran de la montre existe principalement pour les appels vidéo, tandis qu’une caméra 1080p à mise au point automatique à l’arrière peut être utilisée pour capturer des images lorsqu’elle est détachée du cadre en acier inoxydable au poignet. Facebook fait appel à d’autres sociétés pour créer des accessoires permettant de fixer le hub de la caméra à des objets tels que des sacs à dos, selon deux personnes familières avec le projet, qui ont toutes deux demandé l’anonymat pour parler sans l’autorisation de Facebook.

Mark Zuckerberg de Facebook espère que l’appareil photo “encouragera les propriétaires de la montre à l’utiliser de la même manière que les smartphones sont utilisés actuellement”, rapporte le Verge. Cela donnera également à Facebook une nouvelle façon de contourner l’App Store d’Apple, en libérant du matériel directement disponible pour les clients.

Le portable Facebook sera alimenté par une version personnalisée d’Android, comportera un moniteur de fréquence cardiaque et prendra en charge la connectivité LTE. Il serait disponible en blanc, noir et or, et Facebook vise les ventes dans les « six chiffres inférieurs ».

En termes de prix, Facebook aurait “discuté du prix de l’appareil à environ 400 $”, mais rien n’a encore été finalisé. Le portable Facebook n’est pas encore entré en production de masse ni n’a reçu de nom officiel.

