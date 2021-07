Rapport : Le géant londonien des hedge funds Marshall Wace explore une nouvelle exposition au secteur des crypto-monnaies

Le géant des fonds spéculatifs Marshall Wace explore les possibilités d’investissement dans le secteur des crypto-monnaies, ont déclaré des sources au Financial Times. Selon le rapport, cela correspond à la tendance à l’intérêt croissant des grands gestionnaires d’actifs pour les actifs numériques.

Fonds pour investir dans des pièces stables, des systèmes de paiement en monnaie numérique

Marshall Wace, dont les actifs sous gestion sont évalués à 55 milliards de dollars (39,82 milliards de livres sterling) et est basé à Londres, investira dans des pièces stables, des systèmes de paiement en monnaie numérique et la technologie blockchain, entre autres, selon le rapport. Le prochain portefeuille du hedge fund basé à Londres suscitera un intérêt pour les sociétés de financement privé numérique développées. L’initiative intervient à un moment où de plus en plus d’institutions financières traditionnelles, telles que les banques, les cabinets de conseil et les gestionnaires de fonds, visent à accroître leur exposition aux actifs numériques.

Marshall Wace n’est pas le seul fonds spéculatif géant à surveiller le secteur dynamique des actifs numériques. Brevan Howard a déplacé certains actifs vers la crypto. Renaissance Technologies a révélé son intention d’investir dans Bitcoin (BTC / USD) l’année dernière.

Fonds explorant de nouvelles pistes de performance

Début 2021, Marshall Wace a lancé un fonds pour investir dans des sociétés de soins de santé avant qu’elles ne soient émises puis conserver leurs actifs dans le cadre de sa politique visant à explorer de nouvelles pistes de performance et de rendement sur les marchés privés. Le nouveau lancement est dirigé par le PDG de Marshall Wace Asia, Amit Rajpal, qui a cofondé la société indienne de fintech et l’émetteur de prêts aux petites entreprises Niyogin.

Fin mai, Marshall Wace a participé à une levée de fonds pour Circle, qui a permis de récolter 440 millions de dollars. Circle est une fintech qui a lancé USD Coin (USDC / USD). De début 2021 à fin mai, le fonds Tops Market Neutral de Marshall Wace a progressé de 11%. Le fonds effectue une méta-analyse des recommandations d’achat et de vente.

Combien de temps durera l’intérêt des hedge funds pour la crypto ?

Selon une enquête récente, les hedge funds prévoient d’augmenter significativement leur exposition aux crypto-monnaies, plus précisément, à une moyenne de 7,2% de leurs actifs totaux, au cours des cinq prochaines années. Cependant, tout le monde n’a pas sauté dans le train. Celui qui ne l’a pas fait est Elliott Management. Dans une lettre consultée par le Financial Times, Elliott a déclaré que les crypto-monnaies avaient le potentiel de devenir “la plus grande escroquerie financière de l’histoire”.

