Rapport : le marché des jeux cloud atteindra 13,6 milliards de dollars d’ici 2026

Le marché des jeux en nuage devrait exploser en valeur dans les cinq prochaines années.

C’est selon un rapport de DFC Intelligence – commandé par la société de jeux en nuage Genvid – qui prévoit que le secteur vaudra 13,6 milliards de dollars d’ici 2026. Pour le contexte, les jeux en nuage rapportent actuellement environ 1 milliard de dollars par an.

DFC estime que la majeure partie des revenus des jeux en nuage provient actuellement des services d’abonnement, quelque chose qui va changer radicalement au cours des cinq prochaines années. À l’avenir, la majorité des revenus des jeux en nuage ne seront pas « liés à un service d’abonnement spécifique ».

La société affirme également que les joueurs qui jouent actuellement sur consoles et PC représenteront 10 milliards de dollars des prévisions.

« La conclusion générale est que le cloud est plus qu’une simple méthode de distribution pour les jeux traditionnels », a écrit DFC.

« En plus de réduire la charge sur les appareils des utilisateurs finaux, le cloud computing représente une opportunité pour de nouvelles formes de jeux et de contenus interactifs qui ne peuvent pas être créés autrement. Ces nouvelles opportunités de contenu devraient conduire les jeux cloud à 13,5 milliards de dollars de revenus d’ici 2026. »

