Rapport: le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos s’apprête à prendre sa retraite du NT allemand après l’Euro

Selon un rapport de Bild (via Marca), le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos devrait prendre sa retraite de l’équipe nationale allemande après l’Euro de cette année. Ayant déjà remporté la Coupe du monde en 2014 alors qu’il était joueur du Bayern Munich, il semble que Kroos n’ait aucun intérêt à en jouer une autre à ce stade de sa carrière. Il se concentrera apparemment sur le football de club de manière permanente.

Kroos ne rajeunit pas, il est donc facile de comprendre pourquoi il pourrait envisager cette étape. Avec l’émergence de Leon Goretzka et Joshua Kimmich en tant que piliers de la configuration allemande du NT, la niche de Kroos des années précédentes n’existe tout simplement plus. Die Mannschaft n’a plus besoin de quelqu’un pour contrôler le tempo et dicter la possession, puisque Kimmich offre déjà tout cela et plus encore. Puisqu’un style de jeu purement gegenpressing est gaspillé pour un joueur comme Kroos, l’écriture est déjà sur le mur pour l’homme du Real Madrid. La nouvelle génération de talents allemands l’a rattrapé.

Étant donné qu’il a récemment soupiré une prolongation de contrat qui le maintiendra au Bernabeu jusqu’en 2023, il est parfaitement plausible que Kroos continuera à jouer un rôle clé au Real Madrid dans un avenir prévisible. Peut-être que se retirer tôt du football international, comme l’a fait Philipp Lahm, pourrait être le petit coup de pouce supplémentaire dont il a besoin pour garder son corps performant à un niveau plus élevé pendant quelques années supplémentaires. Quelle que soit la raison, la décision semble raisonnable, car les Euros seraient un bon moment pour lui de passer le flambeau.