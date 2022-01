Rapport: le nouveau jeu ambitieux du fabricant de BioShock Levine est en difficulté

Le nouveau projet du vétéran du développement de jeux vidéo Ken Levine serait en difficulté à cause du fabricant de BioShock lui-même.

C’est selon Bloomberg, qui s’est entretenu avec 15 anciens et actuels employés du développeur Ghost Story Games, qui disent que le titre en développement depuis 2014 n’est même pas sur le point de sortir. Ledit projet est centré sur ce qui est décrit comme « Lego narratif », c’est-à-dire que l’expérience de chaque joueur avec le titre serait tout à fait unique.

Faire d’une prémisse aussi ambitieuse une réalité s’est toutefois avéré extrêmement difficile. Cela est notamment dû au fait que Levine a dissous le studio qui a fait de BioShock – Irrational Games – car il était devenu, dans son esprit, trop grand et encombrant, et a plutôt formé Ghost Story avec une équipe plus petite qui permettrait une plus grande flexibilité , approche indépendante du développement.

Le projet – qui devait être un jeu de tir de science-fiction sur une station spatiale – devait initialement être lancé à l’automne 2017, et bien qu’il y ait eu une version jouable du jeu en 2016, il semblerait que l’on se soucie peu de la façon dont le petit l’équipe de Ghost Story finirait en fait le titre. On dit également que Levine se contente de gâcher des mois de travail s’il n’est pas satisfait, ce qui aurait été son style de gestion depuis un certain temps maintenant.

Un manque de surveillance de la part de la société mère Take-Two est également quelque peu blâmé pour la situation difficile de Ghost Story; alors que le personnel signale que la liberté qui en résulte est initialement libératrice, il est clair que Levine et ses collègues ont besoin d’un délai pour pouvoir expédier quoi que ce soit.

À la fin de 2020, il a été signalé que le projet de Ghost Story en était aux « étapes ultérieures de la production », bien qu’il ne soit pas clair si c’est toujours le cas compte tenu de l’exposition de Bloomberg.

Alors qu’Irrational a été dissous en 2014, le label 2K Games de Take-Two a fondé un tout nouveau studio, appelé Cloud Chamber, pour faire le prochain titre BioShock.

