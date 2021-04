Rapport: le Paris Saint-Germain convoquera les joueurs du campus pour un match de Ligue des champions contre le Bayern Munich

Selon un rapport du Parisien (tel que capturé par Get French Football News), le manager du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se tournera vers le campus du club pour donner plus de profondeur à l’inclinaison de son équipe en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Plus précisément, Pochettino lorgnerait trois joueurs de l’académie du PSG: l’attaquant de 19 ans Kenny Nagera, le milieu de terrain défensif de 16 ans Abdoulaye Kamara et le milieu de terrain offensif de 16 ans Ismael Gharbi.

Entre les cas de COVID-19 et les blessures, l’alignement du jour du match de Pochettino sera un peu différent de ce qu’il fait normalement. Le PSG devrait manquer les joueurs suivants pour le match: Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. De plus, l’ancien joueur du Bayern Munich, Juan Bernat, est également indisponible en raison d’une blessure à long terme.

Même sans ces joueurs, Pochettino a une richesse de talent à sa disposition et sera toujours en mesure d’aligner une formation très dangereuse contre le Bayern Munich mercredi.

Le Bayern Munich, bien sûr, a ses propres problèmes de blessures, donc aucune des deux équipes ne se lance dans ce match à pleine puissance.